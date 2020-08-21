Тихановская не планирует бороться за пост президента в случае новых выборов

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не планирует баллотироваться на пост главы государства, если в республике назначат новые выборы. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "Белсат".

— Я не планирую сама, — сообщила Тихановская, отвечая на вопрос, будет ли она или её супруг выдвигать свою кандидатуру в случае проведения новых выборов белорусского лидера.

Муж бывшего кандидата в президенты страны Сергей Тихановский был задержан в конце мая. Его и ещё около десятка человек обвиняют в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Напомним, что с началом акций протеста в Белоруссии Тихановская покинула страну и отправилась в Литву. Она заявляла, что решение скрыться принимала самостоятельно в целях собственной безопасности. Перед отъездом Тихановская выступила с обращением к митингующим, в котором попросила их не выходить на площади. На кадрах было видно, что она читала текст по листочку и выглядела подавленной.