Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Разговор состоялся по инициативе Хельсинки и касался неутихающих акций протеста в Белоруссии.
— При обсуждении ситуации в Белоруссии Владимир Путин подтвердил известную российскую позицию, подчеркнув, в частности, неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти, — сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры двух стран высказали заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в Белоруссии. Путин и Ниинистё также обсудили в ходе беседы некоторые актуальные вопросы российско-финляндских отношений.
Лукашенко ответил Макрону, захотевшему стать посредником в БелоруссииПолитик предложил коллеге собственные услуги в переговорах с "жёлтыми жилетами".
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. В стране проходят масштабные протесты, бастуют заводы и другие предприятия.