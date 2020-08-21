Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Разговор состоялся по инициативе Хельсинки и касался неутихающих акций протеста в Белоруссии.

— При обсуждении ситуации в Белоруссии Владимир Путин подтвердил известную российскую позицию, подчеркнув, в частности, неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти, — сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран высказали заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в Белоруссии. Путин и Ниинистё также обсудили в ходе беседы некоторые актуальные вопросы российско-финляндских отношений.