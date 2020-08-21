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Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Белоруссии

Главы государств высказали заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в республике.

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Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё. Фото © Kremlin

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Разговор состоялся по инициативе Хельсинки и касался неутихающих акций протеста в Белоруссии.

При обсуждении ситуации в Белоруссии Владимир Путин подтвердил известную российскую позицию, подчеркнув, в частности, неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства и попыток внешнего давления на легитимные власти, — сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран высказали заинтересованность в скорейшей нормализации обстановки в Белоруссии. Путин и Ниинистё также обсудили в ходе беседы некоторые актуальные вопросы российско-финляндских отношений.

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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. В стране проходят масштабные протесты, бастуют заводы и другие предприятия.

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