Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Белоруссии, итоги своих международных телефонных разговоров, а также результаты консультаций по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, проведённых Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с её гражданами, — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что на совещании также были затронуты текущие вопросы, касающиеся внутрироссийской социально-экономической повестки дня.