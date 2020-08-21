Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Белоруссии

Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Белоруссии, итоги своих международных телефонных разговоров, а также результаты консультаций по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, проведённых Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с её гражданами, — подчеркнул пресс-секретарь президента.
Песков добавил, что на совещании также были затронуты текущие вопросы, касающиеся внутрироссийской социально-экономической повестки дня.
Путин и Лукашенко уже в третий раз обсудили по телефону ситуацию в БелоруссииПрезидент России рассказал, о чём говорил с лидерами Германии, Франции и Евросовета.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.