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Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Белоруссии

Совещание прошло в режиме видеоконференции.

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Фото © Kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Белоруссии, итоги своих международных телефонных разговоров, а также результаты консультаций по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, проведённых Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с её гражданами, — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что на совещании также были затронуты текущие вопросы, касающиеся внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.

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