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Белорусский активист скрылся от КГБ через форточку в уборной

Силовики опрометчиво отпустили его в туалет.

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Фото © Pixabay

Участник стачкома "Беларуськалия" Дмитрий Куделевич, задержанный КГБ, сумел скрыться от сотрудников спецслужб и уехать на Украину.

Дмитрий Куделевич сообщил, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел. Там он попросился в уборную, и через открытую форточку ему удалось убежать, — пишет стачком в своём Telegram-канале.

Ещё до побега Куделевич выбросил ключи от своей машины в её салон, а силовикам отдал комплект от авто супруги. На предприятии говорят, что мужчина сейчас находится на Украине.

Деньги не пахнут. Как покупают заводских

Задача забастовок на предприятиях — выбить правительство Лукашенко из седла, лишив страну валютных поступлений в бюджет, полагают эксперты. В оппозиционных телеграм-каналах рассылается информация, что "прогулы" будут оплачивать меценаты из Евросоюза. А при заводах на их деньги созданы организационные ячейки, которые пытаются агитировать и "давить" на своих коллег. Об этом Лайфу сообщил белорусский политолог Алексей Дзермант.

Ранее представители крупных предприятий Белоруссии опровергли сообщения о якобы готовящихся на них забастовках рабочих. Речь идёт о Белорусском автомобильном заводе, Минском тракторном заводе, Минском автомобильном заводе и Белорусском металлургическом заводе.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.

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