Белорусский активист скрылся от КГБ через форточку в уборной

Деньги не пахнут. Как покупают заводских Задача забастовок на предприятиях — выбить правительство Лукашенко из седла, лишив страну валютных поступлений в бюджет, полагают эксперты. В оппозиционных телеграм-каналах рассылается информация, что "прогулы" будут оплачивать меценаты из Евросоюза. А при заводах на их деньги созданы организационные ячейки, которые пытаются агитировать и "давить" на своих коллег. Об этом Лайфу сообщил белорусский политолог Алексей Дзермант.