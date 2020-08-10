Крупные белорусские предприятия опровергли сообщения о забастовках рабочих

Представители крупных предприятий Белоруссии опровергли сообщения о якобы готовящихся на них забастовках рабочих. Речь идёт о Белорусском автомобильном заводе, Минском тракторном заводе, Минском автомобильном заводе и Белорусском металлургическом заводе.
В данный момент заводы продолжают работу в штатном режиме, сообщают представители предприятий.
— Белорусский автомобильный завод действует штатно, все производственные мощности, цеха, подразделения работают в соответствии с технологическими регламентами, — заявили в холдинге ОАО "БелАЗ".
Представители МАЗа и МТЗ также заявили, что никаких изменений в работе заводов нет.
Лукашенко побеждает на выборах президента Белоруссии, набрав, предварительно, более 80% голосовПо предварительным данным ЦИК, его главная соперница Светлана Тихановская получила 9,90% голосов.
По информации БелТА, Белорусский металлургический завод (БМЗ) также работает в штатном режиме. Ранее СМИ сообщали о забастовке рабочих на предприятии.
— Сегодня во время технологического перерыва мы провели встречу с представителями коллектива, выслушали от них различные вопросы <...> Предприятие работает стабильно, в штатном режиме, с полной загрузкой мощностей, — заверил агентство генеральный директор завода Дмитрий Корчик.
Ранее КГБ Белоруссии сообщил о предотвращённом покушении на соперницу Лукашенко Светлану Тихановскую. Она поддержала митингующих сограждан, но сама решила не принимать участия в акциях протеста.