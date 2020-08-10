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Крупные белорусские предприятия опровергли сообщения о забастовках рабочих

Ранее издание "Sputnik Беларусь" сообщало о стачке на БМЗ.

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Фото © Виктор Толочко / ТАСС

Представители крупных предприятий Белоруссии опровергли сообщения о якобы готовящихся на них забастовках рабочих. Речь идёт о Белорусском автомобильном заводе, Минском тракторном заводе, Минском автомобильном заводе и Белорусском металлургическом заводе.

В данный момент заводы продолжают работу в штатном режиме, сообщают представители предприятий.

Белорусский автомобильный завод действует штатно, все производственные мощности, цеха, подразделения работают в соответствии с технологическими регламентами, — заявили в холдинге ОАО "БелАЗ".

Представители МАЗа и МТЗ также заявили, что никаких изменений в работе заводов нет.

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По информации БелТА, Белорусский металлургический завод (БМЗ) также работает в штатном режиме. Ранее СМИ сообщали о забастовке рабочих на предприятии.

Сегодня во время технологического перерыва мы провели встречу с представителями коллектива, выслушали от них различные вопросы <...> Предприятие работает стабильно, в штатном режиме, с полной загрузкой мощностей, — заверил агентство генеральный директор завода Дмитрий Корчик.

Ранее КГБ Белоруссии сообщил о предотвращённом покушении на соперницу Лукашенко Светлану Тихановскую. Она поддержала митингующих сограждан, но сама решила не принимать участия в акциях протеста.

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