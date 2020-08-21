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"Свято место пусто не бывает". Лукашенко объяснил, зачем пригласил российских журналистов на места бастующих работников СМИ

Политик подчеркнул: работают те, кто хочет это делать.

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Фото © AP / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал приезд в Белтелерадиокомпанию журналистов из РФ. Он пояснил, что вопрос с привлечением российских специалистов возник после того, как часть работников организации "выскочила на улицы и начала митинговать", передаёт БелТА.

Те, кто вырос на телевизоре и в основном которых я на руках носил. Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает. Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо, — рассказал политик.

По словам Лукашенко, препятствовать желанию человека уйти с работы не имеет смысла: "Ты его сегодня удержал, уговорил, а он всё равно будет кукиш в кармане носить".

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Митинг намечен на понедельник, но работники не исключают, что он пройдёт раньше.

Свято место пусто не бывает. Всё равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения, — уточнил глава республики.

По словам Лукашенко, работникам из России не платят. Их поддерживают российские друзья политика.

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Уже известно об уходе шести сотрудников.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.

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