Деньги не пахнут. Как раскачивают забастовку в Белоруссии

После выборов президента в Белоруссии начались акции протеста, в которых участвует часть населения, что не согласилась с результатами выборов, а также специально подготовленные боевики и провокаторы. Неудачные действия полиции, оказавшейся неготовой к "рассеянному "майдану", разозлили общество, что вылилось в крупнейшие за 20 лет митинги и акции протеста. Однако желаемого результата они не принесли, Лукашенко никуда не ушёл, а в действующем правительстве все значимые министры остались лояльны президенту.

Заняв улицу, но ни на шаг не приблизившись к кабинетам госучреждений, "майдан" пошёл на заводы, грозя обескровить экономику Белоруссии. Новой формой протеста против власти стала забастовка, а в обиходе майданщиков воскресло слово "стачком".

Экономика Белоруссии очень серьёзно зависит от внешних валютных поступлений, которые обеспечивают крупные государственные предприятия, полагает публицист Борис Рожин.

— На длительный период эти забастовки принесут проблемы. Если процессы затянутся, то повысится безработица, упадут поступления в бюджет, предприятие потеряет часть рынка сбыта, которую с радостью займут конкуренты из России и Европы. Также это скажется и на бюджетных обязательствах Белоруссии. Пока эта забастовка носит фрагментарный характер, критического ущерба нет, но, если она начнёт увеличиваться в размерах, — результат будет печальный, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что нынешнее положение, когда рабочие дотационных предприятий выступают за тех, кто хочет дотации отменить, является крайне ироничным.

— Это случай, когда люди борются против собственных экономических интересов. Как бы не развивались события, но в случае прихода оппозиции судьба предприятий будет печальной. Выживут в процессе наплыва демократии, как выражается киевский мэр, "не только лишь все". Мы это уже наблюдали и в России, когда заводчане и шахтёры поддерживали Ельцина, а в итоге получили закрытие производств. Было это и на Украине, где масса предприятий была уничтожена в 1990-е или уже после Евромайдана. Сейчас они в лучшем случае влачат жалкое существование. Например, Николаевский завод, строивший авианосцы, сейчас с трудом делает небольшие лодки и печки-буржуйки, — заявил Рожин.

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Участие рабочих в забастовках преувеличено, полагает белорусский политолог Алексей Дзермант. По его словам, часть рабочих, безусловно, вовлекается, что составляет лишь 15% от трудовых коллективов.

— Тут существенно больше эффекта пропаганды, шума, что, дескать, все поддерживают забастовку. Нельзя сказать, насколько это вообще всеобщая стачка, пока даже "Беларуськалий" остановил работы лишь частично. Речь идёт прежде всего о том, что раскалываются трудовые коллективы, а те рабочие, которые не идут на забастовки, испытывают серьёзное давление, их пытаются агитировать, встречают толпой у проходной, кричат на них, но это далеко не везде получается, — рассказал политолог из Белоруссии.

Также он отметил, что согласно действующему законодательству то, что оппозиция определяет как забастовку или стачку, — таковыми не является. Забастовка может быть только в случае, если конфликт лежит в сфере компетенции нанимателя, политические мотивы, какими бы хорошими они ни были, тут неуместны. Однако в оппозиционных телеграмм-каналах можно встретить информацию, что организаторы гарантируют людям, которые выходят на забастовки, компенсации, суммы называются в несколько тысяч долларов, кроме этого, предлагаются некие социальные пакеты, всё это, как пишут, будет помощью от неких меценатов из Евросоюза, которые дают на это деньги.

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров полагает, что забастовка есть следствие того, что военной операции против Александра Лукашенко предпринято не будет.

— Насколько я понимаю, некоторые силы в Белоруссии негласно договорились с представителями Европы, что не будет военной компоненты "майдана", как это было в Киеве и Тбилиси. Не будет штурма тюрем и зданий власти спецназовцами из-за границы, так называемыми снайперами Саакашвили. Поэтому они будут раскручивать "мирный процесс" — с забастовками и пятой колонной. Это, конечно, организовано всё из-за рубежа. Задача — раскачивать ситуацию, сделав так, чтобы как можно больше людей потеряли работу, прекратилось финансирование статей бюджета, ослабло бы снабжение необходимым, чтобы в итоге страна впала в хаос экономический и социальный. На это делается ставка, конечная цель тоже известна — срезать белорусский балкон и обеспечить санитарный пояс вокруг России, — подчеркнул эксперт.