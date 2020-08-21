Лукашенко ответил Макрону, захотевшему стать посредником в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул встречное предложение французскому лидеру Эмманюэлю Макрону, захотевшему стать посредником между властями страны и оппозицией. Глава государства не оставил без внимания и заявления США и Германии.
— Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Белоруссии. Ну давайте сначала я приеду, буду посредником между "жёлтыми жилетами" и Макроном. Там ой какая обстановка, не дай бог, и террор, и "жёлтые жилеты". [Этого Макрон] не видит, — колко заметил Лукашенко.
Политик объяснил также, почему "великий друг белорусского народа" госсекретарь США Майк Помпео и Германия так "озабочены" протестами в республике. Лукашенко уверен, что американские и немецкие коллеги просто хотят отвести внимание от собственных проблем.
Помпео назвал выборы в Белоруссии несправедливымиОн считает, что властям республики пора начать диалог с обществом.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти. В стране проходят масштабные протесты, бастуют заводы и другие предприятия.