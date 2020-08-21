Лукашенко ответил Макрону, захотевшему стать посредником в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул встречное предложение французскому лидеру Эмманюэлю Макрону, захотевшему стать посредником между властями страны и оппозицией. Глава государства не оставил без внимания и заявления США и Германии.

— Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Белоруссии. Ну давайте сначала я приеду, буду посредником между "жёлтыми жилетами" и Макроном. Там ой какая обстановка, не дай бог, и террор, и "жёлтые жилеты". [Этого Макрон] не видит, — колко заметил Лукашенко.

Политик объяснил также, почему "великий друг белорусского народа" госсекретарь США Майк Помпео и Германия так "озабочены" протестами в республике. Лукашенко уверен, что американские и немецкие коллеги просто хотят отвести внимание от собственных проблем.