Лукашенко заявил о нежелании переводить Белоруссию на военное положение

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не хочет переводить республику на военное положение. По признанию политика, он намерен сохранить мир и покой для желающих работать, передаёт БелТА.

Своей главной задачей президент Белоруссии назвал стабилизацию обстановки.

— Я не хочу ввергнуть страну в это, полностью её перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы спокойно жили, как это было всегда, — пояснил Лукашенко.