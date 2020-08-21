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Лукашенко заявил о нежелании переводить Белоруссию на военное положение

Главная задача — стабилизация обстановки, считает политик.

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Фото © AP / ТАСС

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не хочет переводить республику на военное положение. По признанию политика, он намерен сохранить мир и покой для желающих работать, передаёт БелТА.

Своей главной задачей президент Белоруссии назвал стабилизацию обстановки.

Я не хочу ввергнуть страну в это, полностью её перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы спокойно жили, как это было всегда, — пояснил Лукашенко.

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Политик подчеркнул: работают те, кто хочет это делать.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.

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Более того, политик убеждён, что таким образом в США решили разыграть карту против России.

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