Лукашенко заявил о нежелании переводить Белоруссию на военное положение

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не хочет переводить республику на военное положение. По признанию политика, он намерен сохранить мир и покой для желающих работать, передаёт БелТА.
Своей главной задачей президент Белоруссии назвал стабилизацию обстановки.
— Я не хочу ввергнуть страну в это, полностью её перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы спокойно жили, как это было всегда, — пояснил Лукашенко.
"Свято место пусто не бывает". Лукашенко объяснил, зачем пригласил российских журналистов на места бастующих работников СМИПолитик подчеркнул: работают те, кто хочет это делать.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы: с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1%. Позднее белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета и представила его состав. Лукашенко назвал его создание попыткой захвата власти.