В Минобороны Великобритании заверили, что НАТО не будет вмешиваться в дела Белоруссии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что НАТО не будет вмешиваться в ситуацию, которая сейчас разворачивается в Белоруссии. Об этом он сообщил во время встречи со своими коллегами из Германии и Франции, передаёт агентство DPA.

— Таких планов нет, — отметил он, касаясь темы возможного вмешательства Североатлантического альянса в дела Белоруссии.

Кроме того, глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр от имени трёх министров призвала власти республики отпустить людей, которые были задержаны в ходе акций протеста в разных городах страны. Она также подчеркнула, что они не признают результаты выборов в Белоруссии.

А министр обороны Франции Флоранс Парли поведала, что выходить из кризиса в республике необходимо с помощью диалога власти с гражданским обществом.