В Минобороны Великобритании заверили, что НАТО не будет вмешиваться в дела Белоруссии

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что НАТО не будет вмешиваться в ситуацию, которая сейчас разворачивается в Белоруссии. Об этом он сообщил во время встречи со своими коллегами из Германии и Франции, передаёт агентство DPA.
— Таких планов нет, — отметил он, касаясь темы возможного вмешательства Североатлантического альянса в дела Белоруссии.
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Кроме того, глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр от имени трёх министров призвала власти республики отпустить людей, которые были задержаны в ходе акций протеста в разных городах страны. Она также подчеркнула, что они не признают результаты выборов в Белоруссии.
А министр обороны Франции Флоранс Парли поведала, что выходить из кризиса в республике необходимо с помощью диалога власти с гражданским обществом.
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Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.