Жители Минска выстроились в живую "цепь покаяния"

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В Белоруссии сторонники оппозиции провели акцию "Цепь покаяния", её участники выстроились в цепочку, которая берёт начало у изолятора временного содержания на улице Окрестина и тянется до урочища Куропаты под Минском. Лайф публикует видеозаписи с места событий.

Как видно на представленных кадрах, люди держат в руках лампадки, цветы и плакаты. По замыслу организаторов, мероприятие задумывалось как акция верующих всех конфессий, которые в едином порыве выступают против насилия. У некоторых собравшихся с собой книги с молитвами, иконы и кресты, активисты также раздают пришедшим молитвенные книги.

Конечные точки акции тоже выбраны не случайно: "цепь" берёт своё начало от урочища в Куропатах, где были расстреляны жертвы сталинских репрессий, и заканчивается около изолятора временного содержания на улице Окрестина, где находились задержанные во время протестных акций после последних выборов президента республики.