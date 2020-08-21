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Жители Минска выстроились в живую "цепь покаяния"

Она растянулась от ИВС, куда доставляли задержанных, до мемориала, где захоронены жертвы репрессий.

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Видео © LIFE

В Белоруссии сторонники оппозиции провели акцию "Цепь покаяния", её участники выстроились в цепочку, которая берёт начало у изолятора временного содержания на улице Окрестина и тянется до урочища Куропаты под Минском. Лайф публикует видеозаписи с места событий.

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А глава военного ведомства ФРГ заявила, что необходимо отпустить людей, задержанных в ходе акций протеста.

Как видно на представленных кадрах, люди держат в руках лампадки, цветы и плакаты. По замыслу организаторов, мероприятие задумывалось как акция верующих всех конфессий, которые в едином порыве выступают против насилия. У некоторых собравшихся с собой книги с молитвами, иконы и кресты, активисты также раздают пришедшим молитвенные книги.

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Совещание прошло в режиме видеоконференции.

Конечные точки акции тоже выбраны не случайно: "цепь" берёт своё начало от урочища в Куропатах, где были расстреляны жертвы сталинских репрессий, и заканчивается около изолятора временного содержания на улице Окрестина, где находились задержанные во время протестных акций после последних выборов президента республики.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых с 80,1% голосов победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать такие итоги и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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