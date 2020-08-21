Судьба 38 жильцов подъезда дома в Ярославле, где прогремел взрыв газа, остаётся неизвестной

Начальник ГУ МЧС РФ по Ярославской области Олег Бочаров сообщил журналистам, что в данный момент уточняется информация по 38 жильцам подъезда дома, где произошёл взрыв газа.
— Сейчас в максимально короткие сроки уточняются списки повреждённого подъезда, зарегистрировано 115 человек, известна уже судьба 77 человек, из них трое пострадавших, одна погибла, уточняем по 38 [оставшимся], — рассказал Бочаров.
"Как начался пожар, ещё один этаж обрушился". Очевидцы рассказали о взрыве газа в жилом доме в ЯрославлеПо словам свидетелей, люди, которые стояли во дворе, плакали и переживали.
Кроме того, он подчеркнул, что существует угроза обрушения свисающих с шестого этажа жилого здания плит.
— Произошло обрушение пола шестого этажа, и конструкции обрушились на первый этаж. Получился такой спрессованный завал. И есть опасность обрушения висящих плит шестого этажа, поэтому разбор осложняется этой угрозой. Соответственно, разбор осуществляется с мерами предосторожности, — поведал Бочаров.
Начальник регионального ГУ МЧС РФ также добавил, что, по предварительным данным, эпицентр взрыва находился на третьем-четвёртом этаже дома.
В Сети опубликовали видео момента взрыва газа в жилом доме в ЯрославлеНапомним, в результате трагедии погиб один человек.
Напомним, хлопок газа произошёл в квартире дома № 5 по улице Батова в Ярославле. В результате взрыва обрушились перекрытия со второго по пятый этаж. По данным областного ГУ МЧС РФ, погиб один человек, ещё несколько пострадали. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека". В Ярославле был введён режим ЧС городского уровня.