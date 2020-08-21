Судьба 38 жильцов подъезда дома в Ярославле, где прогремел взрыв газа, остаётся неизвестной

Начальник ГУ МЧС РФ по Ярославской области Олег Бочаров сообщил журналистам, что в данный момент уточняется информация по 38 жильцам подъезда дома, где произошёл взрыв газа.

— Сейчас в максимально короткие сроки уточняются списки повреждённого подъезда, зарегистрировано 115 человек, известна уже судьба 77 человек, из них трое пострадавших, одна погибла, уточняем по 38 [оставшимся], — рассказал Бочаров.

Кроме того, он подчеркнул, что существует угроза обрушения свисающих с шестого этажа жилого здания плит.

— Произошло обрушение пола шестого этажа, и конструкции обрушились на первый этаж. Получился такой спрессованный завал. И есть опасность обрушения висящих плит шестого этажа, поэтому разбор осложняется этой угрозой. Соответственно, разбор осуществляется с мерами предосторожности, — поведал Бочаров.

Начальник регионального ГУ МЧС РФ также добавил, что, по предварительным данным, эпицентр взрыва находился на третьем-четвёртом этаже дома.