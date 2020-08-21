В России появилось отечественное оборудование для 5G сетей

Производители телеком-оборудования предложили операторам связи протестировать первые образцы оборудования, которые способны работать в сетях стандарта 5G. Об том заявил заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов.

– Коллеги из промышленности предложили операторам связи поучаствовать в тестировании отечественных разработок, [операторы] заинтересованы. Изучают, – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

В то же время Иванов обратил внимание, что в случае создания 5G сетей на отечественном оборудовании, срок запуска технологии может сдвинуться на год-полтора. При этом согласно действующей программе "Цифровая кономика", внедрение нового стандарта связи в городах с населением свыще 10 миллионов человек, должно призоёти к 2022 году, а в городах где живёт больше 1 миллиона - к 2024-му.

Помимо этого, препятствием на пути 5G сетей становится получение необходимых диапазонов частот, самым перспективным из которых является 3,4-3,8 ГГц. Однако сейчас в нём работают различные службы, в том числе военные, к тому-же возникает сложность с конверсией, которая в некоторых случаях и вовсе невозможна.

По словам Иванова, стоимость конверсии радиочастотного спектра в "золотом" диапазоне будет высокой, только на первый этап по его словам, может потребоваться более 360 миллиардов рублей. Однако даже выделение этих средств не сможет обеспечить возможностей по свободному использованию этого диапазона.