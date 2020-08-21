В России появилось отечественное оборудование для 5G сетей

Производители телеком-оборудования предложили операторам связи протестировать первые образцы оборудования, которые способны работать в сетях стандарта 5G. Об том заявил заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов.
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– Коллеги из промышленности предложили операторам связи поучаствовать в тестировании отечественных разработок, [операторы] заинтересованы. Изучают, – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.
В то же время Иванов обратил внимание, что в случае создания 5G сетей на отечественном оборудовании, срок запуска технологии может сдвинуться на год-полтора. При этом согласно действующей программе "Цифровая кономика", внедрение нового стандарта связи в городах с населением свыще 10 миллионов человек, должно призоёти к 2022 году, а в городах где живёт больше 1 миллиона - к 2024-му.
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Помимо этого, препятствием на пути 5G сетей становится получение необходимых диапазонов частот, самым перспективным из которых является 3,4-3,8 ГГц. Однако сейчас в нём работают различные службы, в том числе военные, к тому-же возникает сложность с конверсией, которая в некоторых случаях и вовсе невозможна.
По словам Иванова, стоимость конверсии радиочастотного спектра в "золотом" диапазоне будет высокой, только на первый этап по его словам, может потребоваться более 360 миллиардов рублей. Однако даже выделение этих средств не сможет обеспечить возможностей по свободному использованию этого диапазона.
Ранее Лайф сообщал, что оператор МТС первым в России получил право на создание сети 5G.