Бывшему американскому военнослужащему грозит пожизненный срок за "сговор с разведкой РФ"

Бывшему военнослужащему американской армии предъявлены обвинения в шпионаже из-за "сговора с российской разведкой", сообщает Минюст США.

Отмечается, что 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс в период с 1996 по 2011 год вступил в сговор с агентами российской разведки. За этот период он неоднократно посещал РФ, а в 1997 году заявил о желании служить России.

— Два ареста за шпионаж на прошлой неделе на Гавайях и теперь Деббинс в Вирджинии демонстрируют, что мы должны сохранять бдительность против шпионажа со стороны наших двух самых злонамеренных противников — России и Китая, — отметил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.