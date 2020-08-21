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Бывшему американскому военнослужащему грозит пожизненный срок за "сговор с разведкой РФ"

На протяжении 15 лет он передавал Москве различные секретные данные, которые получал за время службы.

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Фото © Pixabay

Бывшему военнослужащему американской армии предъявлены обвинения в шпионаже из-за "сговора с российской разведкой", сообщает Минюст США.

Отмечается, что 45-летний Питер Рафаэль Дзибински Деббинс в период с 1996 по 2011 год вступил в сговор с агентами российской разведки. За этот период он неоднократно посещал РФ, а в 1997 году заявил о желании служить России.

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Ему грозит пожизненный срок заключения.

Два ареста за шпионаж на прошлой неделе на Гавайях и теперь Деббинс в Вирджинии демонстрируют, что мы должны сохранять бдительность против шпионажа со стороны наших двух самых злонамеренных противников — России и Китая, — отметил помощник генпрокурора США по национальной безопасности Джон Демерс.

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По данным следствия, солдат имел доступ к информации о национальной обороне.

Также в тексте сообщения говорится, что Деббинс нарушил присягу военнослужащего США и подверг угрозе систему нацбезопасности Штатов, "раскрыв российским разведчикам секретные данные". Любопытно, что, по версии суда, различные данные он активно предоставлял и после увольнения из ВС США в 2008 году. Теперь Деббинсу грозит пожизненное заключение.

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