Губернатор Ярославской области прервал отпуск из-за взрыва газа в доме

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прервал свой отпуск после взрыва газа в жилом доме в областном центре, в результате которого погиб один человек. Об этом журналистам рассказала его пресс-секретарь Ирина Горюнова.
Лайф снял с коптера последствия взрыва газа в жилом доме в ЯрославлеПо предварительным данным, под завалами может находиться ребёнок.
— Миронов принял решение прервать свой отпуск, чтобы лично разобраться в причинах ЧП и организовать оказание необходимой помощи всем пострадавшим, — заявила Горюнова.
Ранее глава региона поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. По последним данным, в результате хлопка газа в ярославской десятиэтажке погиб один человек, трое пострадали.