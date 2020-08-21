Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Губернатор Ярославской области прервал отпуск из-за взрыва газа в доме

Ранее глава региона поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

473
Post cover

Фото © LIFE

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прервал свой отпуск после взрыва газа в жилом доме в областном центре, в результате которого погиб один человек. Об этом журналистам рассказала его пресс-секретарь Ирина Горюнова.

Лайф снял с коптера последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле

По предварительным данным, под завалами может находиться ребёнок.

Миронов принял решение прервать свой отпуск, чтобы лично разобраться в причинах ЧП и организовать оказание необходимой помощи всем пострадавшим, — заявила Горюнова.

Ранее глава региона поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. По последним данным, в результате хлопка газа в ярославской десятиэтажке погиб один человек, трое пострадали.

Выбор редакции

Loading...