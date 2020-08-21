Лайф снял с коптера последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле

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Лайф снял последствия взрыва газа в жилом доме в Ярославле, в результате которого погиб один человек.
"Меня унесло к окну". Свидетельница рассказала о взрыве в жилом доме в ЯрославлеСначала девушка увидела бежавшую на улицу толпу, а уже потом поняла причину.
На кадрах можно увидеть масштаб разрушений жилых помещений, а также работу спасателей, которые продолжают дежурить на месте происшествия. По предварительной информации, под завалами может находиться ребёнок.
По последним данным, в результате хлопка газа в ярославской десятиэтажке погиб один человек, трое пострадали. Разбор завалов на месте ЧП ещё ведётся, поэтому цифры могут меняться.