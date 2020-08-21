При взрыве газа в жилом доме в Ярославле выбило окна в соседних зданиях — видео

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В результате взрыва газа в жилом десятиэтажном доме в Ярославле пострадали также соседние здания. В распоряжении Лайфа появилось видео, на котором видны повреждения домов.

На кадрах видно, что в зданиях, находящихся рядом с тем домом, в котором произошёл взрыв, вылетели окна многих квартир.

Напомним, хлопок газа произошёл в одной из квартир в доме № 5 по улице Батова в Ярославле. В результате взрыва рухнули перекрытия со второго по пятый этаж. По предварительным данным МЧС, погиб один человек, ещё трое пострадали.