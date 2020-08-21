При взрыве газа в жилом доме в Ярославле выбило окна в соседних зданиях — видео

Видео © LIFE
В результате взрыва газа в жилом десятиэтажном доме в Ярославле пострадали также соседние здания. В распоряжении Лайфа появилось видео, на котором видны повреждения домов.
На кадрах видно, что в зданиях, находящихся рядом с тем домом, в котором произошёл взрыв, вылетели окна многих квартир.
Под завалами обрушившегося дома в Ярославле могут находиться женщина и ребёнокСостояние трёх пострадавших оценивается врачами как средней степени тяжести.
Напомним, хлопок газа произошёл в одной из квартир в доме № 5 по улице Батова в Ярославле. В результате взрыва рухнули перекрытия со второго по пятый этаж. По предварительным данным МЧС, погиб один человек, ещё трое пострадали.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил принять все необходимые меры по эвакуации пострадавших, он также распорядился задействовать все экстренные службы города. По словам главы региона, пострадавшим в результате взрыва будет оказана вся необходимая помощь. Приоритетной остаётся версия о хлопке газа, но обстоятельства и точные причины случившегося установит следствие.