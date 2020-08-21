Под завалами обрушившегося дома в Ярославле могут находиться женщина и ребёнок

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Под завалами обрушившейся в Ярославле многоэтажки могут находиться женщина и ребёнок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
— Под завалами остаются два человека: женщина и ребёнок. Информация предварительная, — уточнил собеседник агентства.
После взрыва из дома эвакуировали около 60 человек. Трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Разбором завалов занимается более ста сотрудников МЧС. К работе на месте ЧП привлекли 29 единиц техники.
Под Ульяновском мощный взрыв до основания разрушил домВ нём находились четыре человека. Выбраться удалось лишь трём.
Как уже сообщал Лайф, хлопок газа произошёл в одной из квартир в доме № 5 по улице Батова в Ярославле. В результате взрыва рухнули перекрытия со второго по пятый этаж. По предварительным данным МЧС, погиб один человек.