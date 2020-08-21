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Под завалами обрушившегося дома в Ярославле могут находиться женщина и ребёнок

Состояние трёх пострадавших оценивается врачами как средней степени тяжести.

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Видео © LIFE

Под завалами обрушившейся в Ярославле многоэтажки могут находиться женщина и ребёнок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Под завалами остаются два человека: женщина и ребёнок. Информация предварительная, — уточнил собеседник агентства.

После взрыва из дома эвакуировали около 60 человек. Трое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. Разбором завалов занимается более ста сотрудников МЧС. К работе на месте ЧП привлекли 29 единиц техники.

Под Ульяновском мощный взрыв до основания разрушил дом

В нём находились четыре человека. Выбраться удалось лишь трём.

Как уже сообщал Лайф, хлопок газа произошёл в одной из квартир в доме № 5 по улице Батова в Ярославле. В результате взрыва рухнули перекрытия со второго по пятый этаж. По предварительным данным МЧС, погиб один человек.

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