В Берлине решили переименовать улицу с "расистским" названием

В Берлине собрание представителей городского района Митте большинством голосов приняло решение о переименовании "расистской" улицы Моренштрассе. Слово Mohren является грубым термином для темнокожих рабов, которых в XVIII–XIX веках держали при некоторых дворах в Германии.

Вопрос переименования улицы Моренштрассе и одноимённой станции метро в Берлине обсуждается не один год, однако на фоне протестов против расизма в США и Европе он вновь обострился.