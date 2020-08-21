В Берлине решили переименовать улицу с "расистским" названием

В Берлине собрание представителей городского района Митте большинством голосов приняло решение о переименовании "расистской" улицы Моренштрассе. Слово Mohren является грубым термином для темнокожих рабов, которых в XVIII–XIX веках держали при некоторых дворах в Германии.
— Мы переименуем М*штрассе в честь Антона Вильгельма Амо, первого учёного африканского происхождения в Прусском университете, — сообщила фракция Социал-демократической партии района Митте.
Вопрос переименования улицы Моренштрассе и одноимённой станции метро в Берлине обсуждается не один год, однако на фоне протестов против расизма в США и Европе он вновь обострился.
В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект" и насмешили горожанЖители города с сарказмом предложили снести построенные во времена СССР дома.
Ранее проспект Степана Бандеры в Киеве предложили переименовать в честь погибшего Джорджа Флойда.