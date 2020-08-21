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В Берлине решили переименовать улицу с "расистским" названием

Она будет носить имя первого учёного африканского происхождения в Прусском университете.

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Фото © Twitter / Sergey Korol

В Берлине собрание представителей городского района Митте большинством голосов приняло решение о переименовании "расистской" улицы Моренштрассе. Слово Mohren является грубым термином для темнокожих рабов, которых в XVIII–XIX веках держали при некоторых дворах в Германии.

Мы переименуем М*штрассе в честь Антона Вильгельма Амо, первого учёного африканского происхождения в Прусском университете, — сообщила фракция Социал-демократической партии района Митте.

Вопрос переименования улицы Моренштрассе и одноимённой станции метро в Берлине обсуждается не один год, однако на фоне протестов против расизма в США и Европе он вновь обострился.

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