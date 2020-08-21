Бывший украинский депутат обвинил Порошенко в организации похищений людей

Экс-депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания считает, что бывший глава страны Пётр Порошенко мог быть организатором похищения людей, а сообщником его якобы был бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, пишет РИА "Новости".
— Чтобы подогреть ненависть людей к Януковичу, именно Порошенко и Турчинов организовали серию избиений и похищений активистов. <...> Они 25 декабря 2013 года организовали избиение Татьяны Черновол. Это было сделано ради того, чтобы просто не дать затихнуть Майдану, — цитирует агентство его слова, обращённые к нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому.
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит госпереворот на День независимостиПо его словам, принимать участие в этом будут люди, которые "имеют желание и опыт свержения власти".
Он также отметил, что 21 января 2014 года были похищены активисты Игорь Луценко и Юрий Вербицкий. Последнего нашли мёртвым. Жвания добавил, что, по его версии, для усиления эффекта было организовано и псевдопохищение активиста Дмитрия Булатова.
— Порошенко не остановится ни перед чем, он разрушит страну только ради того, чтобы сесть в ваше кресло, — сказал Жвания и заявил о готовности дать показания.
Как сообщалось ранее, в Киеве умер тесть пятого президента Украины Петра Порошенко Анатолий Переведенцев. Отца Марины Порошенко не стало накануне вечером. Ему было 87 лет.