Бывший украинский депутат обвинил Порошенко в организации похищений людей

Экс-депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания считает, что бывший глава страны Пётр Порошенко мог быть организатором похищения людей, а сообщником его якобы был бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, пишет РИА "Новости".

— Чтобы подогреть ненависть людей к Януковичу, именно Порошенко и Турчинов организовали серию избиений и похищений активистов. <...> Они 25 декабря 2013 года организовали избиение Татьяны Черновол. Это было сделано ради того, чтобы просто не дать затихнуть Майдану, — цитирует агентство его слова, обращённые к нынешнему лидеру страны Владимиру Зеленскому.

Он также отметил, что 21 января 2014 года были похищены активисты Игорь Луценко и Юрий Вербицкий. Последнего нашли мёртвым. Жвания добавил, что, по его версии, для усиления эффекта было организовано и псевдопохищение активиста Дмитрия Булатова.

— Порошенко не остановится ни перед чем, он разрушит страну только ради того, чтобы сесть в ваше кресло, — сказал Жвания и заявил о готовности дать показания.