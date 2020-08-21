Умер тесть Петра Порошенко

В Киеве умер тесть пятого президента Украины Петра Порошенко Анатолий Переведенцев. Отца Марины Порошенко не стало накануне вечером. Ему было 87 лет.

Как сообщает "Апостроф", организацией похорон занимается экс-президент Украины. Дата будет назначена сегодня. По данным издания, вечером 20 августа супруга Порошенко и её сестра Алла приехали домой к родителям. Церемония прощания с Переведенцевым состоялась во дворе дома на улице Грушевского в Киеве.