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Умер тесть Петра Порошенко

Для семьи политика это уже второе горе за последние два месяца.

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Фото © poroshenko.com.ua

В Киеве умер тесть пятого президента Украины Петра Порошенко Анатолий Переведенцев. Отца Марины Порошенко не стало накануне вечером. Ему было 87 лет.

Как сообщает "Апостроф", организацией похорон занимается экс-президент Украины. Дата будет назначена сегодня. По данным издания, вечером 20 августа супруга Порошенко и её сестра Алла приехали домой к родителям. Церемония прощания с Переведенцевым состоялась во дворе дома на улице Грушевского в Киеве.

Напомним, что 16 июня на 85-м году жизни умер отец Петра Порошенко. Прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко состоялось 19 июня в Киеве. Его похоронили на территории родовой усыпальницы на Зверинецком кладбище.

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