"Бог вам всем судья!" Ефремов обиделся на общественность за "клеймо убийцы"

Актёр Михаил Ефремов заявил, что утром после смертельного ДТП в центре Москвы проснулся с "клеймом убийцы". Его обида направлена на журналистов и общественность. Первые якобы поспешили признать его виновным, вторая — в это поверила.
— Я когда 9 июня стал смотреть телевизор вечером, уже всей стране было объяснено, кто преступник и кто убийца. К сожалению, наше общественное мнение такое — оно верит телевизору. Ну я хочу сказать вам: Бог вам всем судья, — с укором заметил артист.
"Весьма известный человек". Адвокат Ефремова заявил, что знает, кто сидел за рулём в машине во время смертельного ДТППравозащитник добавил, что позже все узнают имя этого человека.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.