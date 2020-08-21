"Бог вам всем судья!" Ефремов обиделся на общественность за "клеймо убийцы"

Актёр Михаил Ефремов заявил, что утром после смертельного ДТП в центре Москвы проснулся с "клеймом убийцы". Его обида направлена на журналистов и общественность. Первые якобы поспешили признать его виновным, вторая — в это поверила.

— Я когда 9 июня стал смотреть телевизор вечером, уже всей стране было объяснено, кто преступник и кто убийца. К сожалению, наше общественное мнение такое — оно верит телевизору. Ну я хочу сказать вам: Бог вам всем судья, — с укором заметил артист.