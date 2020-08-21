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Вдове погибшего в ДТП с Ефремовым курьера стало плохо после допроса

Женщине стало ещё хуже, когда она услышала высказывания адвоката актёра.

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Фото © Василий Кузьмиченок / ТАСС

Вдове курьера Сергея Захарова, ставшего жертвой ДТП с участием Михаила Ефремова, стало плохо после допроса. С 19 августа Маргарита находится на больничном, ей вызывали скорую, сообщила Лайфу помощница адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.

Собеседница уточнила, что накануне женщине стало ещё хуже. Тяжёлое состояние спровоцировали слова юриста актёра Эльмана Пашаева, заявившего, что Сергей Захаров сам мог стать причиной трагедии.

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Накануне были допрошены супруга артиста и "секретный" свидетель стороны защиты.

Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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Суд отказался приобщать к делу видео, которое якобы может доказать, что он платил участникам процесса.

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