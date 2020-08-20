"Тяжёлый день". Закончилось очередное заседание суда по делу Ефремова — видео

Очередное заседание суда по делу о ДТП Михаила Ефремова подошло к концу. Участники покинули здание Пресненского суда в Москве поздним вечером.

В конце дня суд отклонил ходатайство стороны защиты актёра о проведении новой комплексной судебной экспертизы обстоятельств аварии. По словам судьи, все необходимые исследования были проведены, а эксперты допрошены.

Беседуя с журналистами, адвокат Александр Добровинский отметил, что, судя по ходатайствам защиты Ефремова, всё склонялось к тому, что виновником аварии стал именно погибший Сергей Захаров. Немало сил отнял у правозащитника и прошедший день.