"Тяжёлый день". Закончилось очередное заседание суда по делу Ефремова — видео

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Очередное заседание суда по делу о ДТП Михаила Ефремова подошло к концу. Участники покинули здание Пресненского суда в Москве поздним вечером.
В конце дня суд отклонил ходатайство стороны защиты актёра о проведении новой комплексной судебной экспертизы обстоятельств аварии. По словам судьи, все необходимые исследования были проведены, а эксперты допрошены.
Беседуя с журналистами, адвокат Александр Добровинский отметил, что, судя по ходатайствам защиты Ефремова, всё склонялось к тому, что виновником аварии стал именно погибший Сергей Захаров. Немало сил отнял у правозащитника и прошедший день.
Подслеповатый свидетель по делу Ефремова опознал за рулём человека, похожего на Ивана СтебуноваКобец признался, что перед случившимся выпил пива.
— Тяжёлый день. Начали поздно и поздно закончили, — отметил Добровинский.