Ефремов отправился на очередное заседание суда в футболке с надписью "Православие или смерть" — видео

Михаил Ефремов прибыл на очередное заседание по уголовному делу о ДТП со смертельным исходом, которое пройдёт в Пресненском суде Москвы. Из своей квартиры актёр вышел в медицинской маске и футболке с надписью "Православие или смерть", поверх которой надел пиджак.

Секретный свидетель защиты Ефремова заявил, что актёра не было за рулём в момент смертельного ДТП По словам адвоката Пашаева, автомобилем управлял некий человек в белой одежде.

Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.