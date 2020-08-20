"Весьма известный человек". Адвокат Ефремова заявил, что знает, кто сидел за рулём в машине во время смертельного ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил журналистам, что водитель, сидевший в автомобиле актёра в момент смертельного ДТП, установлен.

— Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже всё узнаете, — рассказал правозащитник.

Ранее свидетель стороны защиты Александр Кобец сообщил, что Ефремов не сидел за рулём своей машины в момент аварии. Он добавил, что артист был на пассажирском сиденье, а автомобилем управлял мужчина с короткими тёмными волосами. Мужчина, которого описал Кобец, удивительным образом похож на актёра Ивана Стебунова. При этом стоит отметить, что свидетель на один глаз слеп, а на другом у него миопия.