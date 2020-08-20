"Весьма известный человек". Адвокат Ефремова заявил, что знает, кто сидел за рулём в машине во время смертельного ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил журналистам, что водитель, сидевший в автомобиле актёра в момент смертельного ДТП, установлен.
— Этот человек установлен, это весьма известный, непростой человек. Позже всё узнаете, — рассказал правозащитник.
"Тяжёлый день". Закончилось очередное заседание суда по делу Ефремова — видеоБыли допрошены жена актёра и "секретный" свидетель со стороны защиты.
Ранее свидетель стороны защиты Александр Кобец сообщил, что Ефремов не сидел за рулём своей машины в момент аварии. Он добавил, что артист был на пассажирском сиденье, а автомобилем управлял мужчина с короткими тёмными волосами. Мужчина, которого описал Кобец, удивительным образом похож на актёра Ивана Стебунова. При этом стоит отметить, что свидетель на один глаз слеп, а на другом у него миопия.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.