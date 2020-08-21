Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП, указав на предвзятость

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье, которая рассматривает уголовное дело о смертельном ДТП с участием актёра.
— Заявляю вам отвод в связи с признаками того, что суд в вашем лице заинтересован в исходе дела. Суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить истину по делу, — сказал Пашаев, указав на то, что ходатайства стороны защиты постоянно отклоняются.
Ефремов отправился на очередное заседание суда в футболке с надписью "Православие или смерть" — видеоНакануне были допрошены супруга артиста и "секретный" свидетель стороны защиты.
Юрист напомнил, что Ефремов "не какой-то уголовник", а артист, заслуженный деятель культуры. По его словам, предвзятого отношения к подзащитному со стороны суда быть не должно.
— Пусть сразу казнят Ефремова тогда, — добавил Пашаев.
Против отвода председательствующей судьи Елены Абрамовой выступило гособвинение. Оснований для отвода не нашли и представители потерпевшей стороны. Сама Абрамова удалилась в совещательную комнату для принятия решения.
Напомним, 8 июня актёр выехал на встречную полосу на своём автомобиле Jeep Grand Cherokee и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний получил черепно-мозговую травму и через несколько часов после аварии умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы.