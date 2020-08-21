Адвокат Ефремова заявил отвод судье по делу о смертельном ДТП, указав на предвзятость

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье, которая рассматривает уголовное дело о смертельном ДТП с участием актёра.

— Заявляю вам отвод в связи с признаками того, что суд в вашем лице заинтересован в исходе дела. Суд отказался назначать новые автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, которые помогут установить истину по делу, — сказал Пашаев, указав на то, что ходатайства стороны защиты постоянно отклоняются.

Юрист напомнил, что Ефремов "не какой-то уголовник", а артист, заслуженный деятель культуры. По его словам, предвзятого отношения к подзащитному со стороны суда быть не должно.

— Пусть сразу казнят Ефремова тогда, — добавил Пашаев.

Против отвода председательствующей судьи Елены Абрамовой выступило гособвинение. Оснований для отвода не нашли и представители потерпевшей стороны. Сама Абрамова удалилась в совещательную комнату для принятия решения.