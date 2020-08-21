В Ярославле прогремел взрыв в жилом доме. Рухнуло несколько этажей, есть жертвы

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Взрыв газа прогремел в многоэтажном доме в Ярославле, часть конструкций обрушилась. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах региона.
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По его словам, хлопок газа произошёл в одной из квартир в доме № 5 по улице Батова. В результате взрыва рухнули перекрытия со второго по шестой этаж. Предварительно известно об одном погибшем и трёх пострадавших. На месте работают представители экстренных служб, обстоятельства случившегося выясняются.
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