В Ярославле прогремел взрыв в жилом доме. Рухнуло несколько этажей, есть жертвы

Взрыв газа прогремел в многоэтажном доме в Ярославле, часть конструкций обрушилась. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах региона.

По его словам, хлопок газа произошёл в одной из квартир в доме № 5 по улице Батова. В результате взрыва рухнули перекрытия со второго по шестой этаж. Предварительно известно об одном погибшем и трёх пострадавших. На месте работают представители экстренных служб, обстоятельства случившегося выясняются.