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В Ярославле прогремел взрыв в жилом доме. Рухнуло несколько этажей, есть жертвы

По предварительным данным, в результате ЧП мог погибнуть один человек.

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Видео © LIFE

Взрыв газа прогремел в многоэтажном доме в Ярославле, часть конструкций обрушилась. Об этом сообщил Лайфу источник в экстренных службах региона.

Видео © Соцсети

По его словам, хлопок газа произошёл в одной из квартир в доме № 5 по улице Батова. В результате взрыва рухнули перекрытия со второго по шестой этаж. Предварительно известно об одном погибшем и трёх пострадавших. На месте работают представители экстренных служб, обстоятельства случившегося выясняются.

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