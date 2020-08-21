Диетолог развеяла популярный миф о пользе завтрака

Популярный миф о пользе завтрака основан на ошибочном мнении, что при приёме пищи утром увеличивается выделение инсулина. Об этом заявила диетолог Светлана Соломеина.
— Считается, что употребление утром еды, богатой углеводами, даст большое количество энергии без риска лишнего веса. Якобы это происходит из-за повышенной чувствительности к инсулину. Но по часам чувствительность к инсулину не работает, — объяснила она в интервью E1.ru.
По словам врача, инсулин повышается как минимум после восьми часов голодания, как раз столько человек в среднем тратит на сон. Таким образом, если первый приём пищи будет не утром, а ближе к обеду, то организм будет ещё эффективнее использовать глюкозу, заключила Соломеина. По её словам, завтрак также никак не связан с потерей веса.
Врач призвал "не мучиться" и перестать лечить ожирение диетамиЧаще всего к заболеванию ведёт дисбаланс гормонов в организме человека.
Ранее звёздный диетолог Надя Шарк назвала пять продуктов, с помощью которых худеют знаменитости. Она также раскрыла, как певица Анна Калашникова и Прохор Шаляпин избавились от лишних килограммов после самоизоляции.