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Диетолог развеяла популярный миф о пользе завтрака

По её словам, ранний приём пищи никак не связан с потерей веса.

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Популярный миф о пользе завтрака основан на ошибочном мнении, что при приёме пищи утром увеличивается выделение инсулина. Об этом заявила диетолог Светлана Соломеина.

Считается, что употребление утром еды, богатой углеводами, даст большое количество энергии без риска лишнего веса. Якобы это происходит из-за повышенной чувствительности к инсулину. Но по часам чувствительность к инсулину не работает, — объяснила она в интервью E1.ru.

По словам врача, инсулин повышается как минимум после восьми часов голодания, как раз столько человек в среднем тратит на сон. Таким образом, если первый приём пищи будет не утром, а ближе к обеду, то организм будет ещё эффективнее использовать глюкозу, заключила Соломеина. По её словам, завтрак также никак не связан с потерей веса.

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