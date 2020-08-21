В "Роскосмосе" рассказали о результатах проверки российских модулей МКС

В двух изолированных российских модулях Международной космической станции было проверено давление, передаёт РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".
— Согласно данным, полученным от экипажа МКС, который контролирует уровень давления в модулях, давление остаётся нормальным, — заявил представитель государственной корпорации.
По словам собеседника агентства, люки в модули "Рассвет" и "Пирс" и пристыкованный транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15" закрыты для проведения работ. Специалисты должны определить утечки атмосферы относительно среднестатистической штатной утечки за сутки.
Утечка воздуха произошла на американском сегменте МКСЛюбопытно, что почти два года назад аналогичный случай произошёл на корабле "Союз" из-за загадочной дыры в обшивке.
В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт из США Кристофер Кэссиди.
Ранее лётчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал, как экипаж МКС ищет места утечки воздуха.