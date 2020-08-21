В Петербурге рассказали о загадочном катере, появившемся у ресторана "Паруса" незадолго до пожара

— Лично моё мнение — поджог это был, умышленный или нет, я не могу вам подтвердить, но мы следствию отдали все камеры видеонаблюдения со всех ракурсов, и там видно, что незадолго до пожара на воде был замечен небольшой катер, имеет он отношение к поджогу или нет, я не знаю, — сказал собеседник.