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В Петербурге рассказали о загадочном катере, появившемся у ресторана "Паруса" незадолго до пожара

Эксперты отметили, что во всём разберётся следствие.

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Председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин в комментарии Лайфу заявил, что причиной возгорания в излюбленном месте петербургской богемы и тусовщиков, ресторане "Паруса", стал поджог.

Лично моё мнение — поджог это был, умышленный или нет, я не могу вам подтвердить, но мы следствию отдали все камеры видеонаблюдения со всех ракурсов, и там видно, что незадолго до пожара на воде был замечен небольшой катер, имеет он отношение к поджогу или нет, я не знаю, — сказал собеседник.

Он отметил, что владельцы заведения отрицают неисправность электропроводки — в ресторан и его безопасность было вложено много денег, там было установлено качественное дорогостоящее оборудование.

В Петербурге загорелся ресторан на площади 700 квадратов

Отмечается, что пожарным удалось локализовать возгорание.

По поводу подозрений, кто это мог сделать, я тоже не знаю, тут уже разберётся следствие, — добавил Дербин.

Как сообщал Лайф, на месте пожара дознаватели экстренных служб нашли следы легковоспламеняющихся жидкостей.

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