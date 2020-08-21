В Петербурге загорелся ресторан на площади 700 квадратов

В Санкт-Петербурге ночью загорелось здание ресторана. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столице, первая информация о пожаре поступила в оперативные службы в 02:52 мск.
Уточняется, что горит ресторан "Парус", площадь пожара составила примерно 700 квадратов. В 03:48 возгоранию был присвоен второй ранг, а в 04:11 пожарным удалось локализовать огонь.
В студенческом общежитии в Москве вспыхнул пожар — видеоПо предварительным данным, очаг возгорания находится на шестом этаже.
Стоит отметить, что информации о пострадавших пока не поступало.
В тушении пожара задействовано 62 человека личного состава и 15 единиц техники.