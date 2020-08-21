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В Петербурге загорелся ресторан на площади 700 квадратов

Отмечается, что пожарным удалось локализовать возгорание.

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В Санкт-Петербурге ночью загорелось здание ресторана. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столице, первая информация о пожаре поступила в оперативные службы в 02:52 мск.

Уточняется, что горит ресторан "Парус", площадь пожара составила примерно 700 квадратов. В 03:48 возгоранию был присвоен второй ранг, а в 04:11 пожарным удалось локализовать огонь.

Фото © VK / Наталья Валерьевна Давыдова (Позднышева)

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По предварительным данным, очаг возгорания находится на шестом этаже.

Стоит отметить, что информации о пострадавших пока не поступало.

В тушении пожара задействовано 62 человека личного состава и 15 единиц техники.

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Отмечается, что жильцы часто выпивали спиртное и вели аморальный образ жизни.

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