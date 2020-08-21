"Дорога каждая минута". Жена экс-солиста "Ласкового мая" рассказала о состоянии здоровья музыканта

Супруга бывшего солиста российской группы "Ласковый май" Александра Прико Елена заявила, что её муж по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Об этом она рассказала в интервью КП.
По словам супруги музыканта, врачи диагностировали у экс-солиста "Ласкового мая" онкологическое заболевание.
— Сделали рентген, который показал пневмонию. Дальше он прошёл два курса антибиотиков, но ничего не помогало. Тогда Сашу отвезли на компьютерную томографию, где уже стало понятно, что в лёгких есть жидкость. 29 июля его положили в больницу, но с каждым днём ему становилось всё хуже и хуже, — отметила Елена.
Валентину Легкоступову кремировалиПрощание с артисткой прошло в похоронном доме на Троекуровском кладбище.
Кроме того, она добавила, что состояние её мужа до сих пор оценивается как тяжёлое. У Александра сильная слабость и постоянная нехватка кислорода, за время госпитализации ему уже четыре раза выкачивали жидкость из лёгких. Сейчас жена артиста ждёт результатов гистологического исследования.
— Ждать нужно ещё неделю, но это так долго, сейчас дорога каждая минута. Человек ведь просто умирает... — сообщила женщина.
В начале августа сообщалось, что Прико попал в больницу с пневмонией. Однако уже 11 августа продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что у бывшего участника коллектива развился рак лёгких после перенесённого коронавируса. По его словам, опухоль у музыканта начала прогрессировать в организме на фоне острого течения вирусной инфекции.