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"Дорога каждая минута". Жена экс-солиста "Ласкового мая" рассказала о состоянии здоровья музыканта

Ранее у него был выявлен рак лёгких.

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Александр Прико. Фото © "ВКонтакте" / Александр Прико "ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ"

Супруга бывшего солиста российской группы "Ласковый май" Александра Прико Елена заявила, что её муж по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Об этом она рассказала в интервью КП.

По словам супруги музыканта, врачи диагностировали у экс-солиста "Ласкового мая" онкологическое заболевание.

Сделали рентген, который показал пневмонию. Дальше он прошёл два курса антибиотиков, но ничего не помогало. Тогда Сашу отвезли на компьютерную томографию, где уже стало понятно, что в лёгких есть жидкость. 29 июля его положили в больницу, но с каждым днём ему становилось всё хуже и хуже, — отметила Елена.

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Прощание с артисткой прошло в похоронном доме на Троекуровском кладбище.

Кроме того, она добавила, что состояние её мужа до сих пор оценивается как тяжёлое. У Александра сильная слабость и постоянная нехватка кислорода, за время госпитализации ему уже четыре раза выкачивали жидкость из лёгких. Сейчас жена артиста ждёт результатов гистологического исследования.

Ждать нужно ещё неделю, но это так долго, сейчас дорога каждая минута. Человек ведь просто умирает... — сообщила женщина.

В начале августа сообщалось, что Прико попал в больницу с пневмонией. Однако уже 11 августа продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что у бывшего участника коллектива развился рак лёгких после перенесённого коронавируса. По его словам, опухоль у музыканта начала прогрессировать в организме на фоне острого течения вирусной инфекции.

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