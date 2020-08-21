В Испании зафиксирована первая жертва вспышки лихорадки Западного Нила

В испанской провинции Севилья 77-летний мужчина из населённого пункта Ла-Пуэбла-дель-Рио скончался в результате заражения вирусом лихорадки Западного Нила. Об этом сообщает агентство EFE.

Отмечается, что умерший стал первой жертвой вируса, на протяжении нескольких дней врачи боролись за его жизнь в отделении интенсивной терапии.

В регионе зафиксирована вспышка заболевания, к настоящему моменту диагноз подтвердился у 35 человек, 22 из них находятся на госпитализации.