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В Испании зафиксирована первая жертва вспышки лихорадки Западного Нила

Всего заболевание выявлено у 35 жителей региона, более двадцати из них госпитализированы.

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Фото © Pixabay

В испанской провинции Севилья 77-летний мужчина из населённого пункта Ла-Пуэбла-дель-Рио скончался в результате заражения вирусом лихорадки Западного Нила. Об этом сообщает агентство EFE.

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Болезнь сопровождается снижением количества тромбоцитов — клеток, отвечающих за свёртываемость крови.

Отмечается, что умерший стал первой жертвой вируса, на протяжении нескольких дней врачи боролись за его жизнь в отделении интенсивной терапии.

В регионе зафиксирована вспышка заболевания, к настоящему моменту диагноз подтвердился у 35 человек, 22 из них находятся на госпитализации.

Вирус лихорадки Западного Нила — это острое инфекционное заболевание, переносчиками которого чаще всего являются комары, мигрирующие в другие регионы из тропических стран вместе с тёплой погодой. Осенью прошлого года его вспышка произошла и на юге России. По данным специалистов, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции.

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