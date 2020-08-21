В Испании зафиксирована первая жертва вспышки лихорадки Западного Нила

В испанской провинции Севилья 77-летний мужчина из населённого пункта Ла-Пуэбла-дель-Рио скончался в результате заражения вирусом лихорадки Западного Нила. Об этом сообщает агентство EFE.
Лихорадка и кровотечения. Врач назвал симптомы нового китайского вируса SFTSБолезнь сопровождается снижением количества тромбоцитов — клеток, отвечающих за свёртываемость крови.
Отмечается, что умерший стал первой жертвой вируса, на протяжении нескольких дней врачи боролись за его жизнь в отделении интенсивной терапии.
В регионе зафиксирована вспышка заболевания, к настоящему моменту диагноз подтвердился у 35 человек, 22 из них находятся на госпитализации.
Вирус лихорадки Западного Нила — это острое инфекционное заболевание, переносчиками которого чаще всего являются комары, мигрирующие в другие регионы из тропических стран вместе с тёплой погодой. Осенью прошлого года его вспышка произошла и на юге России. По данным специалистов, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции.