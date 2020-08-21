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Американец случайно спас мужчину, который 14 дней неподвижно пролежал в лесу

Во второй раз он уже позвал с собой профессиональных спасателей.

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Фото © Пожарная служба Санта-Фе

В американском штате Нью-Мексико Джон Атси с двумя сыновьями отправился в поход в лес, однако по пути услышал крики о помощи. Придя на место, он обнаружил туриста, который заблудился 12 дней назад, повредил ногу и не может ни ходить, ни даже стоять. Об этом сообщает News Channel 5.

Атси дал мужчине еду и воду, прежде чем отправиться обратно к тропе и вызвать спасателей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подмога прибыла на место в течение часа, однако для заблудившегося бедолаги это не было концом его не самых приятных приключений, поскольку после восьми часов поисков его так и не смогли найти. Поисковая операция была остановлена и про мужчину все благополучно забыли.

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Женщину нашли спасатели и волонтёры.

Уже спустя два дня Атси сам вернулся на то же самое место и с удивлением обнаружил, что беспомощный человек по-прежнему лежит под открытым небом. Снова вызвав спасателей, он лично встретил их на тропе, затем привёл к пострадавшему.

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