Американец случайно спас мужчину, который 14 дней неподвижно пролежал в лесу

В американском штате Нью-Мексико Джон Атси с двумя сыновьями отправился в поход в лес, однако по пути услышал крики о помощи. Придя на место, он обнаружил туриста, который заблудился 12 дней назад, повредил ногу и не может ни ходить, ни даже стоять. Об этом сообщает News Channel 5.

— Атси дал мужчине еду и воду, прежде чем отправиться обратно к тропе и вызвать спасателей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подмога прибыла на место в течение часа, однако для заблудившегося бедолаги это не было концом его не самых приятных приключений, поскольку после восьми часов поисков его так и не смогли найти. Поисковая операция была остановлена и про мужчину все благополучно забыли.

Уже спустя два дня Атси сам вернулся на то же самое место и с удивлением обнаружил, что беспомощный человек по-прежнему лежит под открытым небом. Снова вызвав спасателей, он лично встретил их на тропе, затем привёл к пострадавшему.