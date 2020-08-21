Специалист рассказал, как улучшить работу мозга без помощи лекарств

Вирус депрессии. Как герпес поражает мозг и превращает человека в овощ Сначала у пациента ни на что нет сил, а потом он приходит к выводу, что всё тлен, мир не спасти, а его жизнь бессмысленна. А на самом деле, по данным исследований, в это самое время в его голове под действием вируса разрушаются клетки.