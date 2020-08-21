Специалист рассказал, как улучшить работу мозга без помощи лекарств

Для хорошей работы мозга необходимо, чтобы в него поступало достаточное количество крови. Ведь от этого зависит память, внимание и реакция человека. Руководитель медицинского центра акупунктуры "Доктор Орлов" рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов в интервью радио Sputnik сообщил, как можно улучшить кровообращение мозга без помощи лекарств.
Уточняется, что нарушение мозгового кровообращения может быть вызвано результатом чрезмерной нагрузки, переутомления и стрессов. В результате этого возможно появление головных болей, ухудшение памяти, снижение скорости реакции, также человеку будет трудно сконцентрироваться, может спутаться сознание.
По мнению Орлова, чтобы этого избежать, необходимо делать медицинский массаж определённых участков тела.
— Ухо имеет непосредственную связь с мозгом, то есть массаж ушных раковин улучшает мозговое кровообращение. Особенно сильное действие оказывает массаж мочки. Например, точка в центре мочки отвечает за зрение, если её массировать или сильно на неё нажать, можно улучшить зрение. Массаж всей волосистой части головы также улучшает мозговое кровообращение. Воздействие на зону шеи, на воротниковую зону тоже рефлекторно улучшает мозговое кровообращение, — поведал специалист.
Вирус депрессии. Как герпес поражает мозг и превращает человека в овощСначала у пациента ни на что нет сил, а потом он приходит к выводу, что всё тлен, мир не спасти, а его жизнь бессмысленна. А на самом деле, по данным исследований, в это самое время в его голове под действием вируса разрушаются клетки.
Орлов также рассказал, что мозговое кровообращение можно нормализовать и с помощью массажа кистей рук и стоп. Например, для профилактики инсультов или же в случае, когда у человека спутанное сознание, используется укалывание в этих местах до появления капли крови.
— Массаж кистей, пальцев рук улучшает кровообращение, снимает стресс, нервное напряжение, нормализует артериальное давление, способствует профилактике сосудистых заболеваний головного мозга. То же самое относится к стопам. Особенно сильным действием на центральную нервную систему обладают точки, которые находятся на подушечках пальцев кистей и стоп. Если их сильно массировать, сдавить, прижать, ущипнуть, опустить в горячую воду — это приводит к нормализации мозгового кровообращения, — уточнил эксперт.
Однако Орлов предупредил, что воздействие на точки должно быть достаточно комфортным и мягким, без превышения болевого порога. Если же у человека появляются неприятные ощущения, интенсивность рекомендуется уменьшить.