Помпео заявил, что США никогда не допустят появления у Ирана ядерного оружия

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с руководством ООН передал уведомления о возобновлении действия всех ранее наложенных на Иран санкций в течение ближайшего месяца. Об этом он написал в "Твиттере".

— Я передал письма генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю СБ ООН Дайану Триансьяху Джани о том, что США инициируют восстановление всех санкций ООН против Ирана, — прокомментировал Помпео случившееся на брифинге с журналистами.

По словам госсекретаря, в переданных им документах указывается на несоблюдение условий ядерной сделки Ираном. Из-за этого санкции, которые совсем недавно провалились на голосовании в Совбезе ООН, должны вернуться в 30-дневный срок.

При этом ранее Помпео написал, что в "окончательной" ядерной сделке с Ираном будет прописан механизм, позволяющий вводить любые антииранские санкции без необходимости "уговаривать" многие другие страны, включая РФ или КНР. Он заявил, что США никогда не позволят Ирану свободно покупать или продавать какие-либо самолёты, ракеты, танки, а также любые типы обычных вооружений.