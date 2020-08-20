Помпео заявил, что США никогда не допустят появления у Ирана ядерного оружия

Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с руководством ООН передал уведомления о возобновлении действия всех ранее наложенных на Иран санкций в течение ближайшего месяца. Об этом он написал в "Твиттере".
Лавров и Помпео обсудили предложение Путина провести онлайн-саммит по ИрануДипломаты также затронули график двусторонних контактов России и США на ближайшую перспективу.
— Я передал письма генсеку ООН Антониу Гутерришу и председателю СБ ООН Дайану Триансьяху Джани о том, что США инициируют восстановление всех санкций ООН против Ирана, — прокомментировал Помпео случившееся на брифинге с журналистами.
По словам госсекретаря, в переданных им документах указывается на несоблюдение условий ядерной сделки Ираном. Из-за этого санкции, которые совсем недавно провалились на голосовании в Совбезе ООН, должны вернуться в 30-дневный срок.
Пока Помпео занят. Российский МИД предложил Трампу изучить предложение Путина по ИрануРанее американский лидер сообщил журналистам о том, что его ещё не информировали об инициативе президента РФ.
При этом ранее Помпео написал, что в "окончательной" ядерной сделке с Ираном будет прописан механизм, позволяющий вводить любые антииранские санкции без необходимости "уговаривать" многие другие страны, включая РФ или КНР. Он заявил, что США никогда не позволят Ирану свободно покупать или продавать какие-либо самолёты, ракеты, танки, а также любые типы обычных вооружений.
Ранее Лайф сообщал, что Помпео пригрозил России "ответить" за несогласие с санкциями против Ирана.