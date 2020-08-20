Трамп во время поездки по Пенсильвании заехал за "лучшей пиццей", но в Сети обратили внимание совсем не на это

POTUS shows off his pizza at Arcaro and Genell Takeaway Kitchen pic.twitter.com/vEAwbSpogl— Seung Min Kim (@seungminkim) August 20, 2020
Во время поездки по штату Пенсильвания президент США Дональд Трамп остановил кортеж возле пиццерии в деревне Олд-Фордж и вместе с журналистами посетил заведение, в котором, по его словам, готовят "лучшую пиццу". Видеозапись была опубликована в соцсетях.
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Как видно на представленных кадрах, глава государства раскрывает коробку так, чтобы собравшиеся могли как следует посмотреть на её содержимое, параллельно одаривая блюдо комплиментами. После этого он закрывает коробку и под аплодисменты начинает уносить её — правда, не в сторону выхода, а обратно к кассиру.
Стоит отметить, что помимо диалогов о пицце, которая была квадратной, в комментариях к записи пользователи обратили внимание на странности, которые есть на видео. Самая главная — это направление, в котором уходит президент. Многие заметили, что выход, судя по всему, находится в другой стороне. Также стал популярен вопрос о походке Трампа, ведь на записи видно, как неуверенно он наступает на правую ногу.
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— Серьёзно, если отвлечься от его слов и всего шоу. Что-то не так с его правой стороной. Кажется, тащит правую ногу, — написала Мэри Саттон.
Это породило рассуждения о наличии у Трампа серьёзных проблем со здоровьем, начиная с потери чувствительности стопы, артрита и заканчивая версией о недавно перенесённом инсульте. Некоторые полагают, что глава государства уже старый, "все старики так ходят".
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При этом вопросы вызвало и само видео. Так, пользователи обратили внимание, что Трамп, по легенде, был в заполненном людьми заведении, однако защитной маски на его лице не видно, а все записи, опубликованные в Сети, были сделаны с одного ракурса и обрываются в один и тот же момент. Некоторые предположили, что президент — пока ещё президент, — возможно, готовится к будущей жизни блогера, учитывая его страсть к "Твиттеру".
Ранее Лайф сообщал, что Дональд Трамп придумал общее прозвище для экс-президента США Барака Обамы и нынешнего кандидата на пост главы государства Джо Байдена, чтобы не тратить много времени, называя их имена.