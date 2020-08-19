Трамп хотел обменять "часть" США на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, можно ли обменяться территориями с Данией и передать им под юрисдикцию Пуэрто-Рико, а получить взамен Гренландию. Об этом заявил экс-сотрудник Министерства внутренней безопасности Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.

— В ходе поездки в 2018 году он сказал, что хотел бы знать, существует ли возможность продать Пуэрто-Рико или можно ли обменять эту территорию на Гренландию, — сказал он.

По его словам, Трамп характеризовал Пуэрто-Рико как "грязное место", в котором живут "бедные" люди. При этом, отвечая на вопрос ведущей, не были ли слова президента проявлением его чувства юмора, Тейлор заявил, что это "не воспринималось" как шутка. Он также отметил, что в "закулисном" общении глава государства выражал "глубокую неприязнь" к пуэрториканцам.