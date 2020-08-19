Трамп хотел обменять "часть" США на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, можно ли обменяться территориями с Данией и передать им под юрисдикцию Пуэрто-Рико, а получить взамен Гренландию. Об этом заявил экс-сотрудник Министерства внутренней безопасности Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
Болтон: Трамп считал Украину частью РоссииОн также подчеркнул, что неоднократно объяснял американскому лидеру, почему произошло разделение Корейского полуострова.
— В ходе поездки в 2018 году он сказал, что хотел бы знать, существует ли возможность продать Пуэрто-Рико или можно ли обменять эту территорию на Гренландию, — сказал он.
По его словам, Трамп характеризовал Пуэрто-Рико как "грязное место", в котором живут "бедные" люди. При этом, отвечая на вопрос ведущей, не были ли слова президента проявлением его чувства юмора, Тейлор заявил, что это "не воспринималось" как шутка. Он также отметил, что в "закулисном" общении глава государства выражал "глубокую неприязнь" к пуэрториканцам.
Экс-госсекретарь США считает, что при Трампе страна лишилась роли мирового лидераМетящие на эту роль Франция и Германия недотягивают до уровня США, утверждает он.
Стоит отметить, что ранее The New York Times сообщала, что в 2017 году после удара урагана по Пуэрто-Рико на одном из совещаний Трамп раздражённо предлагал избавиться от "актива" и спрашивал о продаже острова, хотя больше к этой теме он не возвращался. Тогда он лишь заявил, что бюджет США будет "подпорчен". При этом в самом государстве, напротив, желают скорейшего полноценного воссоединения с США и регулярно проводят референдум о присоединении, который поддерживается подавляющим большинством жителей.