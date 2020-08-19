Болтон: Трамп считал Украину частью России

Президент США Дональд Трамп был уверен, что Украина является частью России. Об этом в интервью австрийскому телеканалу Puls 24 заявил бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Он также подчеркнул, что ему неоднократно приходилось объяснять Трампу причины разделения Корейского полуострова после Второй мировой войны и почему там были размещены войска США.