Болтон: Трамп считал Украину частью России

Президент США Дональд Трамп был уверен, что Украина является частью России. Об этом в интервью австрийскому телеканалу Puls 24 заявил бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Он также подчеркнул, что ему неоднократно приходилось объяснять Трампу причины разделения Корейского полуострова после Второй мировой войны и почему там были размещены войска США.
Болтон заявил, что Трамп не может разговаривать с Путиным на равныхПо его словам, глава Белого дома уступает президенту России в умении мыслить стратегически.
— Я думаю, что частично у него была такая же проблема, когда речь шла об Украине. Он считал, что это в принципе тоже часть России, — добавил Болтон.