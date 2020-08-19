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"Неуместно и нелепо". Ветеран встал на защиту монумента "Родина-мать", который Лебедев назвал "уродским"

Он отметил, что во всей стране и мире её знают и почитают как символ Победы.

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Фото © Pixabay

Председатель Волгоградского отделения ветеранов Сергей Назаров заявил, что высказывание дизайнера Артемия Лебедева, назвавшего монумент "Родина-мать зовёт!" в Волгограде уродским, было нелепым и неуместным. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кроме того, Назаров подчеркнул, что подобные заявления вызывают у него лишь недоумение.

Жители города-героя Волгограда, всей России и мира знают и почитают "Родину-мать" как символ нашей великой Победы. И говорить так об этой великой скульптуре просто неуместно и нелепо, — отметил председатель отделения ветеранов.

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Музыканта увековечили в бронзе.

Назаров добавил, что в данной скульптуре исключительно переданы все линии женского тела.

Она в движении, высока, она кричит. Даже можно догадаться, что она кричит — зовёт наших солдат на защиту Отечества. Это удивительное произведение! — заметил он.

Также Назаров поведал, что данный монумент производит огромное впечатление на всех, кто его увидит. Он заявил, что приезжающие иностранцы восхищаются этой скульптурой и восторгаются тем, какая историческая память в ней воплощена.

Ранее Лебедев сообщил, что считает памятник "Родина-мать зовёт!" "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь". Так дизайнер отреагировал на просьбу жителей Волгограда вернуть монументу прежнее освещение.

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