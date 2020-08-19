Айза завела роман с певцом Олегом Майами, будучи в официальном браке

Известный блогер и телеведущая Айза Анохина рассказала о том, что в скором времени будет отмечать годовщину знакомства со своим бойфрендом певцом Олегом Майами. Об этом пишет издание "Дни.ру".
По словам Айзы, они познакомились в прошлом году во Франции на съёмках популярного шоу, однако о любви с первого взгляда тогда речи не было. Девушка призналась, что тогда они просто общались, ведь она была замужем за бизнесменом Дмитрием Анохиным. Однако отношения супругов уже тогда были не самыми лучшими. В итоге пара решила развестись и, как утверждает сама Айза, она решила быть одной и не заводить новых отношений с мужчинами. Однако в этот момент ей написал Майами и позвал девушку в кино.
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Айза согласилась, отметив, что эта встреча стала для неё глотком свежего воздуха: они вместе много веселились и улыбались. Кроме того, блогер призналась, что сама поцеловала Майами, однако в тот момент ещё не была официально разведена со своим мужем.
Как рассказала телеведущая, сначала она считала своего возлюбленного "поверхностным" и позволяла другим людям говорить о нём неприятные вещи. Она признала, что это было неправильно, и попросила у певца прощения.
— Прости, что думала о тебе плохо. Я рада, что ошибалась. А ты больше никого не слушай! Только своё сердце! — подчеркнула Айза.
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Стоит также отметить, что роман между Анохиной и Майами сначала многие поклонники воспринимали, как пиар и раскрутку телешоу "Супер Айза". Но спустя время всё больше фанатов поверили в искренность чувств пары.