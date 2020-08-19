"Все пришли по велению сердца". В Минске состоялся митинг в поддержку Александра Лукашенко — видео

Видео © LIFE
В белорусской столице прошёл митинг в поддержку президента республики Александра Лукашенко. На акцию собрались сотни сторонников главы государства.
По словам одной из участниц мероприятия, все, кто собрался на площади, пришли по своей воле и их никто не заставлял.
— Все пришли здесь по велению сердца. Никто их не самоорганизовывал, как канал Nexta, все пришли сами. Все хотят отстоять свою родину и не отдать её в руки врагам, — отметила она в беседе с Лайфом.
Другие граждане рассказали, что хотят спокойствия в стране, выступают против войны и желают чувствовать уверенность в завтрашнем дне.
Белоруссия усилит группировку войск на границе с Польшей и ЛитвойРанее Лукашенко поручил Минобороны страны внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в соседних государствах.
Кроме того, митингующие собрались, чтобы выразить благодарность Лукашенко за проведённые во главе страны годы.
— Мы пришли в это тяжкое время поддержать нашего действующего президента. Выразить ему благодарность и поддержку за эти 26 лет мирной и процветающей Белоруссии, — подчеркнул один из демонстрантов.
"Впереди борьба". Тысячи белорусов собрались на мирный митинг в центре Минска — видеоЛюди скандируют лозунги, аплодируют и размахивают красно-белыми флагами.
Напомним, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.