"Все пришли по велению сердца". В Минске состоялся митинг в поддержку Александра Лукашенко — видео

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В белорусской столице прошёл митинг в поддержку президента республики Александра Лукашенко. На акцию собрались сотни сторонников главы государства.

По словам одной из участниц мероприятия, все, кто собрался на площади, пришли по своей воле и их никто не заставлял.

— Все пришли здесь по велению сердца. Никто их не самоорганизовывал, как канал Nexta, все пришли сами. Все хотят отстоять свою родину и не отдать её в руки врагам, — отметила она в беседе с Лайфом.

Другие граждане рассказали, что хотят спокойствия в стране, выступают против войны и желают чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

Кроме того, митингующие собрались, чтобы выразить благодарность Лукашенко за проведённые во главе страны годы.

— Мы пришли в это тяжкое время поддержать нашего действующего президента. Выразить ему благодарность и поддержку за эти 26 лет мирной и процветающей Белоруссии, — подчеркнул один из демонстрантов.