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"Все пришли по велению сердца". В Минске состоялся митинг в поддержку Александра Лукашенко — видео

Граждане признались, что хотят поддержать главу государства в это непростое время.

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Видео © LIFE

В белорусской столице прошёл митинг в поддержку президента республики Александра Лукашенко. На акцию собрались сотни сторонников главы государства.

По словам одной из участниц мероприятия, все, кто собрался на площади, пришли по своей воле и их никто не заставлял.

Все пришли здесь по велению сердца. Никто их не самоорганизовывал, как канал Nexta, все пришли сами. Все хотят отстоять свою родину и не отдать её в руки врагам, — отметила она в беседе с Лайфом.

Другие граждане рассказали, что хотят спокойствия в стране, выступают против войны и желают чувствовать уверенность в завтрашнем дне.

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Ранее Лукашенко поручил Минобороны страны внимательно отслеживать передвижение войск НАТО в соседних государствах.

Кроме того, митингующие собрались, чтобы выразить благодарность Лукашенко за проведённые во главе страны годы.

Мы пришли в это тяжкое время поддержать нашего действующего президента. Выразить ему благодарность и поддержку за эти 26 лет мирной и процветающей Белоруссии, — подчеркнул один из демонстрантов.

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Люди скандируют лозунги, аплодируют и размахивают красно-белыми флагами.

Напомним, 9 августа в республике состоялись выборы президента, по итогам которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко, его соперница Светлана Тихановская набрала 10,1% и не признала итогов голосования. После опубликования результатов выборов в стране начались протесты, сопровождавшиеся беспорядками. По информации МВД, пострадали десятки человек, задержано несколько тысяч.

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