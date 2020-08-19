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Нападающий "Ахмата" забыл правила футбола во время пенальти в чужие ворота

Андрес Понсе забил гол и никак не мог понять, почему его отменили.

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В матче "Ахмата" и "Ротора" нападающий хозяев поля Андрес Понсе внезапно забыл правила футбола. Форвард исполнял пенальти, но попал в штангу. Однако тут же ринулся к отскочившему мячу и добил его в ворота. Судья гол отменил, назначив свободный удар. Понсе искренне не понимал, почему мяч не засчитали.

Дело в том, что нападающий "Ахмата" забыл про правило пенальти, согласно которому бьющий игрок после подобного рикошета не может сходу добивать мяч в ворота. Это можно сделать, только если снаряд отбил вратарь или же его коснулся кто-то из полевых футболистов.

Однако это недоразумение не помешало грозненскому клубу добиться победы. "Ахмат" выиграл со счётом 3:1 и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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