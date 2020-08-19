Нападающий "Ахмата" забыл правила футбола во время пенальти в чужие ворота

В матче "Ахмата" и "Ротора" нападающий хозяев поля Андрес Понсе внезапно забыл правила футбола. Форвард исполнял пенальти, но попал в штангу. Однако тут же ринулся к отскочившему мячу и добил его в ворота. Судья гол отменил, назначив свободный удар. Понсе искренне не понимал, почему мяч не засчитали.

Необычный эпизод случился в матче «Ахмат» – «Ротор». Понсе с пенальти попал в штангу, забил с добивания, но мяч отменили ⚽https://t.co/ZTNb13mi5J pic.twitter.com/fMXq1eVFgV — Матч ТВ (@MatchTV) August 19, 2020

Дело в том, что нападающий "Ахмата" забыл про правило пенальти, согласно которому бьющий игрок после подобного рикошета не может сходу добивать мяч в ворота. Это можно сделать, только если снаряд отбил вратарь или же его коснулся кто-то из полевых футболистов.