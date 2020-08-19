Смолов сначала не забил с двух метров, а потом жёстко наказал бывшую команду

"Локомотив" впервые в текущем сезоне не смог одержать победу. Железнодорожники пропустили первый мяч в сезоне: на 74-й минуте встречи москвичей огорчил футболист "Урала" Андрей Егорычев.
Алексей Миранчук, который чуть не в одиночку тащит "Локо" в последние месяцы, на этот раз не смог отличиться, и на сцену пришлось выходить Фёдору Смолову. В концовке встречи он отличился в ворота бывшей команды и лишил её шансов на первую победу в сезоне. До "Урала" нападающий поражал ворота "Реала" и "Барселоны", выступая в чемпионате Испании за "Сельту".
Смолов мог оформлять в этой встрече и дубль, но ещё по ходу первого тайма он умудрился не попасть в ворота с пары метров, пополнив подборку посткарантинных промахов футболистов.
Федя Смолов не забил с двух метров 😱😱😱— Матч ТВ (@MatchTV) August 19, 2020
А «Локо» и «Урал» закончили первый тайм со счетом 0:0. Влетай на вторую половину:https://t.co/FfSOY0tdMl pic.twitter.com/PaLdeWtVZm
1:1 – "Локомотив" впервые по ходу сезона теряет очки, но возглавляет турнирную таблицу чемпионата России до матча "Зенита" и ЦСКА.