Смолов сначала не забил с двух метров, а потом жёстко наказал бывшую команду

Алексей Миранчук, который чуть не в одиночку тащит "Локо" в последние месяцы, на этот раз не смог отличиться, и на сцену пришлось выходить Фёдору Смолову. В концовке встречи он отличился в ворота бывшей команды и лишил её шансов на первую победу в сезоне. До "Урала" нападающий поражал ворота "Реала" и "Барселоны", выступая в чемпионате Испании за "Сельту".