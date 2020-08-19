Азмун дважды забил ЦСКА и втащил "Зенит" на первое место в таблице РПЛ

В главном матче третьего тура Российской премьер-лиги встречались два лидера таблицы — "Зенит" и ЦСКА. Счёт в игре открыл иранец Сердар Азмун, отлично подстроившийся под скидку Артёма Дзюбы — 1:0 в пользу "Зенита" на 19-й минуте.

А буквально через пять с небольшим минут на табло красовались уже две единицы: хавбек ЦСКА Никола Влашич в первом для себя матче в текущем сезоне отметился шикарным дальним ударом.

Однако последнее слово в итоге осталось за хозяевами поля. Азмун после красивой комбинации оформил дубль и принёс "Зениту" победу в принципиальном матче — 2:1.