Азмун дважды забил ЦСКА и втащил "Зенит" на первое место в таблице РПЛ

В главном матче третьего тура Российской премьер-лиги встречались два лидера таблицы — "Зенит" и ЦСКА. Счёт в игре открыл иранец Сердар Азмун, отлично подстроившийся под скидку Артёма Дзюбы — 1:0 в пользу "Зенита" на 19-й минуте.
А буквально через пять с небольшим минут на табло красовались уже две единицы: хавбек ЦСКА Никола Влашич в первом для себя матче в текущем сезоне отметился шикарным дальним ударом.
Однако последнее слово в итоге осталось за хозяевами поля. Азмун после красивой комбинации оформил дубль и принёс "Зениту" победу в принципиальном матче — 2:1.
"Зенит" в итоге остался единственной непобедимой командой, питерцы с девятью очками в таблице возглавляют турнирную таблицу. На втором месте расположилось московское "Динамо", третьим идёт "Локомотив". ЦСКА опустился на пятую строчку, пропустив вперёд ещё и "Краснодар".