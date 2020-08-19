Кучеров тремя передачами выбил "Коламбус" из розыгрыша Кубка Стэнли

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" в пятом матче 1/8 плей-офф Кубка Стэнли в овертайме со счётом 5:4 дожал "Коламбус Блю Джекетс" и вышел во второй раунд турнира. Главными героями встречи стали голкипер "Тампы" Андрей Василевский, отразивший 37 бросков, и его одноклубник Никита Кучеров, на счету которого ассистентский хет-трик.

В составе победителей голами отметились нападающие Тайлер Джонсон, Блейк Коулман, Энтони Сирелли, а также защитник Кевин Шаттенкирк. Победную шайбу, которая и вывела "молний" во второй раунд, на шестой минуте овертайма с передачи Кучерова забросил форвард Брэйден Поинт.

BRAYDEN POINT IN OVERTIME! TAMPA WINS THE SERIES! WHAT A COMEBACK!#GoBolts pic.twitter.com/mo1Py3m2j6 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) August 19, 2020

У "Коламбуса" по разу забросили форварды Ник Фолиньо, Кевин Стенлунд (большинство), Александр Веннберг и Оливер Бьоркстранд. Российский защитник "мундиров" Владислав Гавриков отметился голевой передачей.

Таким образом, "Тампа", выиграв серию с общим счётом 4-1, берёт реванш у "Коламбуса" за прошлогоднее поражение в плей-офф и становится второй командой, оформившей путёвку в 1/4 плей-офф Кубка Стэнли. Ранее это сделали хоккеисты "Вегас Голден Найтс", также в пяти матчах разобравшиеся с "Чикаго Блэкхокс".

НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли