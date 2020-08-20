"Тест на храбрость". Казак саблей разрубил огурец на руке Зеленского — видео

По данным СМИ, охрана главы государства была против, однако он настоял.

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Запорожье посетил казацкое представление, на котором ему предложили пройти своеобразный "тест на храбрость". Надо было лишь положить огурец в ладонь и держать руку вытянутой, пока его разрубят саблей. Видеозапись была опубликована в соцсетях.

По данным украинских СМИ, когда участники постановки предложили главе государства принять участие в опасном трюке, его охрана выступила против этой идеи, тогда как другим зрителям шоу она, напротив, понравилась, они поддержали затею апплодисментами, сам Зеленский также был за.

На представленных кадрах видно, что один из казаков кладёт огурец в руку президенту, а второй начинает примеряться к овощу саблей. После нескольких замахов он наконец наносит удар — и две половинки огурца падают на землю. При этом рука Зеленского, судя по всему, осталась цела, ведь, как и все собравшиеся, он начинает рукоплескать артистам.