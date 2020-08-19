"Бавария" разнесла "Лион" и вышла в финал Лиги чемпионов

Во втором полуфинале Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" разгромила французский "Лион" со счётом 3:0. Дублем отметился Серж Гнабри, ещё один мяч на свой счёт записал Роберт Левандовски. Немецкий клуб в финале турнира встретится с другой французской командой — ПСЖ, матч пройдёт 23 августа в Лиссабоне.

Клубы из Франции и Германии поборются за престижный трофей впервые с 1976 года. Тогда "Бавария" обыграла в финале "Сент-Этьен". Всего мюнхенцы принимали участие в десяти решающих матчах ЛЧ: пять раз побеждали и столько же раз уступали. Последний раз "Бавария" выиграла кубок чемпионов в 2013 году. ПСЖ ни разу не играл в финале Лиги чемпионов.