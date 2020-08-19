"Глупая ситуация вышла". Врач объяснил, как могла "ожить" бабушка, которую нашли в морге под Курском

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Под Курском 81-летняя жительница пгт Горшечное, которую несколько дней назад обнаружили живой в морге после того, как констатировали смерть, могла проявить специфическую реакцию организма на наркоз, поскольку медики констатировали смерть исходя из показаний оборудования. Об этом в интервью Лайфу рассказал фельдшер ОБУЗ "Горошинская ЦРБ" Александр Сорокин.

— Это глупая ситуация вышла, понимаете. Мониторы — они же показали, что никакой сердечной деятельности не было. И она хоть молодой, но специалист, ну не может быть так, что она взяла и отправила живого человека в морг, — сказал он.

Сорокин отмечает, что у пациентки отсутствовала сердечная деятельность на протяжении 40 минут. По его словам, это может быть связано с тем, что у женщины могла быть повышенная реакция на введение наркоза или впадение организма в летаргическое состояние.

Он также рассказал, что когда её привезли уже непосредственно в морг, то из-за своего состояния она едва ли поняла, в какое именно место попала, даже если уже была в сознании. Всё время она находилась не в морозильной камере, а в приёмной. Более того, когда её привезли уже обратно, в реанимации выяснили, что бабушка ничего не помнит.